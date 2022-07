ABBA, le groupe qui ne voulait pas mourir

Les avatars numériques aussi ont leurs mauvais jours. Et c’est tombé le 1er juillet, le soir où je suis allé voir Voyage, le show hypertechnologique d’ABBA à Londres. Alors que Mamma Mia et sa boucle de piano entêtante venaient de s’achever, tout s’est arrêté en raison d’un « problème technique », pour ne reprendre qu’une demi-heure plus tard, sans les deux écrans situés sur les côtés, soit la moitié du spectacle visuel. Ce qui était une surenchère de moyens numériques chargés de ramener sur scène le groupe suédois tel qu’il était en 1977 est alors devenu un simple concert. Quatre artistes au loin, chantant leurs succès (Gimme! Gimme! Gimme!, Waterloo, Dancing Queen) devant un public qui se moquait bien de cette panne. C’est ce qui m’a alors sauté aux yeux : ABBA a eu beau déployer toutes les dernières technologies pour réussir son retour, à la fin, ce sont les mélodies qui comptent. Le reste n’est que détail et marketing.

« Pour moi, ça ne change rien qu’ils soient là en vrai ou en avatars numériques, on vient pour les chansons », s’enthousiasmait ainsi avant le spectacle James, 51 ans, venu exprès de Toronto avec son compagnon Rick. Ils n’étaient pas les seuls, dans une foule de 3 000 personnes mêlant familles, vieux couples homos et, surtout, copines plus ou moins jeunes venues en groupes pailletés. Alyson et Nicky, 52 et 60 ans, ont attendu ce moment toute leur enfance :