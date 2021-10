Trente-cinq ans après, le Grêlé est tombé

À l’issue d’une inlassable quête menée par trois générations de limiers de la brigade criminelle, le redoutable violeur pédocriminel, tueur en série d’enfants et d’adultes, qui a surgi à Paris en 1986 et disparu dans l’Essonne en 1994, alias « le Grêlé » ou « Élie Lauringe », a enfin été démasqué. Au portrait-robot de ce jeune homme longiligne de 25 à 30 ans, aux airs de premier communiant et à la peau tavelée, se substitue aujourd’hui l’image d’un bon père de famille, retraité de la police au crâne dégarni, grisonnant, le nez chaussé de lunettes. Mais sous ses traits vieillis et sa silhouette épaissie, plusieurs caractéristiques remarqués par les témoins et victimes à l’époque trahissent le Grêlé : la forme ovale de son visage, son menton pointu caché sous un fin collier de barbe, ses oreilles légèrement décollées et sa mèche sur le front, peignée à gauche. Les enquêteurs, qui recherchaient un ancien militaire sportif ayant officié en région parisienne, né entre 1956 et 1962, de haute taille – plus d’1,80 mètre – , doté de grandes mains, du groupe sanguin A rhésus positif, au code génétique XY 16.17.16.17.7.9.3, ont fini par le débusquer et l’identifier. Mais trop tard. Car François Vérove, 59 ans, ancien gendarme devenu policier motocycliste, a pris peur vendredi dernier lorsqu’il a été convoqué par téléphone à la police judiciaire de Montpellier pour être interrogé cinq jours plus tard, ce mercredi 29 septembre à 16 heures, sur une dizaine de crimes anciens survenus en région parisienne et se soumettre à un prélèvement ADN.