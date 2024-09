Gouvernement : les Barnier seront les premiers

En résumé : Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

L’uchronie démocratique se poursuit. Ce samedi, depuis l’obligatoire perron élyséen équipé de son obligatoire pupitre et sous les yeux ébahis des 28 millions d’électeurs du second tour du scrutin de juin-juillet – un record depuis 1997 – , le secrétaire général Alexis Kohler a présenté les membres du gouvernement de Michel Barnier, tous issus de formations politiques qui ont un sacré point commun : aucune n’a remporté les élections législatives anticipées. Mieux encore : sur les 40 membres de ce gouvernement, les Républicains décrochent, outre Matignon, 17 ministères et secrétariats d’État, alors que le parti de droite ne compte que 47 députés. Le président de la République aux 166 élus (on a été gentils, on a mixé Renaissance, Horizons et le Modem) s’attribue également 17 portefeuilles. Magnifique.

Au moins n’est-on pas trop dépaysé par rapport au précédent gouvernement, celui de Gabriel Attal à la majorité déjà plus que relative de 249 députés (sur les 289 nécessaires pour atteindre la majorité absolue). Comme son prédécesseur, Michel Barnier coalise la droite et le centre. Chez Attal, la droite avait deux portefeuilles, Rachida Dati à la Culture et Catherine Vautrin au Travail. Enfin, pour autant qu’il ne faille pas étiqueter à droite Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Sébastien Lecornu, membres de Renaissance mais tous issus des Républicains. Eh mais ce n’est qu’un remaniement, en fait !

Une moitié du gouvernement est issue de la droite dont une bonne part relève d’un courant traditionnaliste

Tiens, au fait Darmanin (démission) : c’est la dernière fois qu’on fait la blague, l’ex-ministre de l’Intérieur, pourtant candidat au ministère des Affaires étrangères, se retrouve le bec dans l’eau, poussé dehors par le toujours influent Alexis Kohler, selon Politico.