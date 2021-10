7 000 km plus tard, Kaboul ne s’efface pas

«J’habite en Europe. » « J’habite à Berlin. » Penchés sur leurs téléphones portables, Ataie et Jamila répètent les phrases énoncées en français par la voix électronique de Duolingo. « Nous passons beaucoup de temps sur l’application ou sur la tablette à écouter des cours en ligne. » Jamila apprend vite. Son atout : la maîtrise de l’anglais. « Certains mots se ressemblent, mais la prononciation est vraiment différente ! » Ataie salue les progrès de sa femme, plus douée que lui. Son visage fin s’éclaire en entendant le compliment. Pas facile, cette nouvelle langue. Comment déterminer le genre des choses inanimées ? Pourquoi dit-on « une » table, « une » chaise ou « un » lit ? Ils s’accrochent. Savent déjà dire les jours de la semaine, leur date de naissance et quelques mots usuels. Les assistants sociaux et toutes les autres personnes qu’ils croisent assènent la même injonction : apprendre le français doit être leur priorité. Un graal à atteindre. À leurs yeux, un Everest à franchir.



C’est l’objectif que se fixent aussi, Aqeel, Ishaq Ali et Mursal. Tous les cinq sont arrivés à Paris entre le 21 et le 23 août. Fuyant Kaboul, leur ville tombée en un éclair aux mains des talibans, le 15 août. Les scènes de chaos à l’aéroport de la capitale afghane ont alors fait la une des médias. Mais déjà l’histoire de ces habitants évacués a été oubliée. Nous suivrons pendant plusieurs mois ce couple et ces trois célibataires. Nous prendrons régulièrement de leurs nouvelles.