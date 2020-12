Sous le sapin de Satan

Youpi, un conte de Noël de Loïc Sécheresse avec Satan et Belzébuth ! Double youpi, en deux parties (la première est ici, la seconde ci-dessous). Triple youpi : toute la série « Satanisme et écoresponsabilité », publiée jusqu’à l’épisode 18 sur « Les Jours », est désormais disponible en intégralité et gratuitement sur le site de la Webtoon Factory.