L’eau pousse le bouchon un peu loin

C’est une anecdote simple, parlante et efficace. Le genre d’histoire à placer quand un apéro vire au débat sur l’absurdité de notre monde et de son économie. La voici, ou plutôt voici l’une des versions que l’on m’a un jour contée : « Il y a quelques années, deux camions sont entrés en collision dans un virage dangereux, près d’un col, quelque part à la frontière entre la France et l’Italie. Le chargement des deux camions s’est déversé sur la chaussée, et on a alors constaté que l’un transportait de la San Pellegrino vers la France, et que l’autre transportait de la Badoit vers l’Italie. » À la fin de l’histoire, certains racontent des heures d’embouteillages et d’autres, des bouteilles d’eau par milliers qui roulent dans la montagne. Presque tous, en tout cas, utilisent l’expression « on marche sur la tête ». Car la morale de cette fable pétillante, c’est que si on consommait les produits de chez nous, on éviterait bien des désordres globaux. À l’heure où manger, et surtout bien manger, est devenu si compliqué, cette solution simple et de bon sens est de plus en plus séduisante.

Que peut-on acheter qui soit vraiment local ? Et d’ailleurs, le local est-il toujours préférable ? « Du cargo au frigo » va tenter de répondre à ces questions

Résumé de l’époque. Depuis quelques années, des grandes surfaces ouvrent des petites surfaces où elles promettent de ne vendre que du local. Par dizaines, des start-up « disruptent » notre alimentation en nous livrant des légumes locaux ou des produits du terroir par box sur abonnement. Depuis quelques mois, nombre de candidats aux élections municipales proposent de transformer les périphéries des villes en zones maraîchères pour alimenter en légumes du coin commerces et cantines.