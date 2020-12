Le sucre et les abeilles en morceaux

C’est une histoire qui commence bien. La France peut se vanter d’un leadership international : nous sommes champions du monde ex aequo de la betterave à sucre. Cocorico ! Si 80 % du sucre mondial vient des tropiques et de la canne, le reste est principalement issu des betteraves cultivées en milieu tempéré – essentiellement dans les Hauts-de-France pour l’Hexagone. Et nous sommes, avec nos 30 à 40 millions de tonnes annuelles, les cadors dans cette niche, grâce à une production soutenue depuis Napoléon Ier, notamment dans un souci d’indépendance économique. Avec ces ingrédients – une histoire multiséculaire, un succès local, une souveraineté économique – , votre dévoué Bioman devrait être comblé. Ce serait oublier l’une des grandes questions de cette série, annoncée dès l’origine (lire l’épisode 1, « L’eau pousse le bouchon un peu loin ») : le local est-il toujours préférable ? Pour nous, pour les autres êtres vivants, mais aussi pour l’environnement dans lequel nous vivons.

L’actualité betteravière récente modère notre enthousiasme pour le tubercule : depuis le 5 novembre, les parlementaires français ont accordé à ses producteurs une dérogation de trois ans pour l’utilisation d’insecticides appelés « néonicotinoïdes ». Leur nom est difficile à prononcer, mais leur surnom facile à retenir : « tueurs d’abeilles »… même s’il est imprécis. Car c’est l’ensemble des pollinisateurs et la plupart des êtres vivants