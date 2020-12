Pourquoi mange-t-on de l’avocat ? Parce que c’est bon en tranches dans une salade et délicieux en purée mélangé avec tout un tas d’épices. Mais aussi parce que depuis au moins une dizaine d’années un nombre incalculable de nutritionnistes, de chefs, d’auteurs et d’« influenceurs food » nous le recommandent. Et enfin parce que les producteurs d’avocats sont prêts à tout pour nous convaincre d’en manger. Tout, même sculpter des étoiles Michelin avec.



Mais reprenons depuis le début. Pour comprendre comment ce fruit originaire d’Amérique latine et principalement produit au Mexique – le pays fournit un tiers des 6 millions de tonnes annuelles mondiales – a conquis la planète depuis vingt ans, il faut retourner au début du XXe siècle, en Californie. À l’époque, la production à échelle commerciale d’avocats est naissante dans la région et on cultive encore des arbres aux fruits variés, des petits, des grands, à la peau verte, marron ou noire, fine ou rugueuse, avec des petits noyaux, des très gros, des fruits ronds, d’autres en forme de poire… Par sa capacité à résister au froid, son appétissante couleur verte et la finesse de son enveloppe, une variété cependant se distingue : l’avocat Fuerte.

Photo Sébastien Calvet/Les Jours.

C’est dans ce contexte que va naître en 1926 l’avocat tel qu’on l’achète aujourd’hui. Cette année-là, un facteur et botaniste amateur nommé Rudolph Hass tente de greffer à La Habra Heights, en banlieue de Los Angeles, de l’avocat Fuerte sur de jeunes avocatiers achetés à un pépiniériste.