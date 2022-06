Le Thermomix, robot pour être vrai

Cloyes-sur-le-Loir, bourg d’Eure-et-Loir d’allure pépère, à mi-chemin entre Chartres et Orléans, avec plan d’eau et herbes folles des beaux jours. 2 800 habitants. Pas de gare. Mais une usine qui tourne à plein régime. Ici bourdonne, contre toute attente, la ruche du Thermomix. Le Thermomix ? Ce fameux robot de cuisine en plein boom qui, depuis les années 2010, fait le beau dans toutes les émissions de cuisine et promet aux particuliers du rapide-sapide, genre sauté de porc au chorizo et olives vertes en quinze minutes maxi de préparation, enfilage du tablier compris… C’est bien là, entre Beauce et Perche que, depuis 1972, le groupe allemand Vorwerk a investi, agrandi, le site de la Semco (qui appartenait alors au groupe Thomson) pour y fabriquer son fleuron en toute discrétion, mais à fond : un million d’exemplaires usinés chaque année. 85 % sont exportés (le robot squatte les cuisines de 75 pays), le reste est à destination de la France, toujours plus avide de fait-maison sans attraper des crampes devant sa plaque à induction, bref de « vivre une nouvelle expérience culinaire », comme on dit chez Thermomix… Total : plus de 200 000 Thermomix écoulés dans l’Hexagone en 2021, selon le fabricant.

En 2019, la maison-mère allemande a centralisé l’essentiel de la fabrication du robot à Cloyes-sur-le-Loir. L’usine emploie 460 personnes

Badge, couloirs, vitrines avec les aïeux du TM6, le tout dernier modèle, et on pénètre dans 23 000 m2 où le regard est d’emblée confronté à des bras robotiques aux doigts qui semblent aussi puissants qu’une mâchoire de T-rex.