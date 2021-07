Sophian Fanen propose une série radiophonique sur France Culture consacrée à la musique d’Amy Winehouse les 28 et 29 août de 15 heures à 17 heures, dans le cadre des Séries musicales d’été.

Ses petites jambes pendent à la fenêtre de la maison, juste au-dessus de la porte d’entrée. Osidge Lane est une rue large, il y a de la place pour ranger des arbres et des voitures sur les côtés. Certaines maisons ont un petit jardin à l’avant, d’autres se contentent d’une allée en pavés emboîtés. On fait dans le pratique dans ce coin éloigné du Nord de Londres où sont installées des familles ni riches ni pauvres, qui bossent dur et se tiennent à l’écart du centre-ville. Amy Winehouse vit là avec son grand-frère, Alex, et sa mère, Janis. Son père, Mitch, habite à quelques rues ; il n’a pas disparu quand ses parents ont divorcé et Amy le voit presque plus qu’avant. En tout cas, elle l’a pour elle quand ils sont ensemble, alors qu’avant, il n’apparaissait que tard le soir pour la réveiller et lui voler un câlin alors qu’elle était déjà couchée. Ça faisait hurler sa mère, mais Mitch arrangeait le coup en lui racontant une histoire de famille ou de gangsters. Il en a plein les poches et Amy adore ça ; il les emprunte à sa mère, Cynthia, à ses collègues chauffeurs de taxi, peut-être même à ses clients.

Enfant, « Amy la tornade », comme la surnomme sa mère, est « bruyante, agitée, sensible », et chante tout le temps

Amy est une petite fille juive du nord de Londres à la tignasse noire et à l’énergie inépuisable.