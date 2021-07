Sophian Fanen propose une série radiophonique sur France Culture consacrée à la musique d’Amy Winehouse les 28 et 29 août de 15 heures à 17 heures, dans le cadre des Séries musicales d’été.



La maison est immense mais elle est encore un peu vide. Il y a un grand jardin qui entoure un dédale de pièces baignées par la lumière de la Floride, dont un salon haut de plafond qu’Amy Winehouse aime beaucoup, pas bien loin de la cuisine. C’est pratique pour faire du thé sans perdre le fil du travail qu’elle a entamé depuis deux semaines avec Salaam Remi, un grand bonhomme aux manières douces qu’elle ne connaissait pas avant d’atterrir à Miami en janvier 2003. C’est lui qui va produire, mettre en son et en lumières, son premier album qui s’appellera Frank – un hommage à Sinatra évidemment, le chanteur préféré de son père sans hésitation (lire l’épisode 1 « “J’ai ce rêve d’être très célèbre…” »), et donc aussi à son père, Mitch. Elle a appelé Salaam depuis Londres quelques fois avant de dire oui, pour être sûr de faire le bon choix. Ce n’est pas elle qui a eu l’idée de lui confier son disque, mais elle a tout de suite été excitée, parce qu’il a travaillé avec Nas, un de ses rappeurs préférés, et surtout parce qu’il a produit Fu-gee-la, l’énorme tube des Fugees sorti sur l’album The Score en 1996.