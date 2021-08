« Back to Black », l’Amy prodigieuse

Sophian Fanen propose une série radiophonique sur France Culture consacrée à la musique d’Amy Winehouse les 28 et 29 août de 15 heures à 17 heures, dans le cadre des Séries musicales d’été.



«Je vais m’en sortir toute seule, arrêtez de vous inquiéter pour moi. » Amy Winehouse est assise dans le bureau de son manager Nick Shymansky dans la chaleur de l’été 2005 à Londres. Son père, Mitch, est là aussi ; la réunion est importante, on parle de sa santé. Elle a l’air ailleurs, fatiguée. L’épais trait d’eye-liner noir qu’elle trace au-dessus de ses yeux depuis quelques années, qui s’envole en une virgule montante au coin de sa paupière, a été tracé d’une main tremblante ce matin-là. Son corps a changé aussi ces derniers mois ; elle se nourrit trop peu, elle se drogue trop. Amy a toujours été une adolescente puis une jeune femme travaillée par son poids et son alimentation, elle a traversé des phases de boulimie et de dépression depuis son adolescence, mais ce n’est pas ça cette fois. Ou pas seulement ça. Son visage s’est émacié, ses jambes aussi. Son regard flotte dans le vague quand elle se tourne vers son père qui ne sait pas quoi dire. « Je t’assure, ça va aller. » Lui se range finalement à l’avis de sa fille : « Je pense qu’elle va bien, c’est un chagrin d’amour, ça va passer. » Nick Shymansky ne le pense pas. Il vient d’annuler une session de travail importante à New York, où Amy devait partir commencer à enregistrer son deuxième album avec le producteur Mark Ronson.