Amy, traquée jusqu’à l’os

Amy Winehouse a rendez-vous pour une prise de sang importante ce jour de janvier 2008. Elle n’est pas en forme, les matins sont difficiles depuis de longs mois, comme les nuits d’ailleurs. Au moins, elle a conscience qu’elle va mal, que son estomac se tortille en permanence, que sa tête est embrumée et que ses jambes sont bien trop faibles. On dirait celles d’une ado de 12 ans alors qu’elle en a le double. Son corps lui demande quelque chose qu’elle essaye de ne plus lui donner : des drogues et de l’alcool. En novembre, la libération sous caution de son mari Blake Fielder-Civil a été refusée dans cette affaire tordue où il est accusé d’avoir tenté de subordonner un patron de bar qui portait plainte contre lui après une bagarre qui l’a laissé grièvement blessé. Ça l’a détruite encore un peu plus, mais ses parents et son manager, Raye Cosbert, se sont engouffrés dans la brèche tout de suite. Maintenant que Blake est tenu à l’écart, elle a commencé une thérapie. En tout cas un début de quelque chose. Elle prend du Subutex, du Valium pour s’apaiser, elle dort. Fin 2007, elle est même partie sur l’île Moustique avec Bryan Adams, le chanteur qui est devenu un ami et son photographe amateur préféré, mais c’était trop tôt. Elle a fait beaucoup d’efforts, mais c’était trop dur.

Depuis 2007, la vie agitée d’Amy Winehouse, avec ou sans Blake, et ses virées alcoolisées peuplent les pages du « Sun », du « Daily Mail » ou de « Closer »

Amy est donc rentrée à Londres pour apprendre qu’on lui propose de composer et chanter la chanson-titre du prochain James Bond, Quantum of Solace.