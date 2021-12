«On l’a tous bien de travers. » Il y a un peu plus d’une semaine maintenant, le mardi 7 décembre, Fabien était parti pour une soirée tranquille à l’écoute de la musique d’Anna von Hausswolff à Nantes. La Suédoise devait jouer dans une église de la ville son dernier album (lire l’épisode 113 de Face A, face B, « Anna von Hausswolff, orgue et préjugés »), le remarquable All Thoughts Fly qui fond ambiances gothiques électroniques et orgue liturgique. Le concert était prévu en 2020 dans le cadre d’une collaboration entre le Lieu unique, grande salle de concert de la ville, et le diocèse de Nantes. Puis le Covid l’a fait rebondir jusqu’à ce début de mois de décembre 2021. Sauf que rien ne s’est passé normalement ce soir-là. Arrivé sur place à vélo, Fabien, comme les quelque 400 spectateurs, a trouvé les portes de l’église de Notre-Dame-de-Bon-Port bloquées par une cinquantaine de jeunes militants catholiques intégristes, chantant des psaumes en boucle et dénonçant en vrac l’occupation d’une église par une musicienne profane et le « satanisme » professé selon eux par une chanson d’Anna von Hausswolff vieille de dix ans, où n’importe quel collégien aurait lu une évidente métaphore de l’addiction aux drogues.

Tout cela s’était organisé depuis des sites de l’extrême droite religieuse, Riposte catholique et Salon beige. Tout cela était un coup médiatique.