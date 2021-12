Concerts annulés : la communion des extrêmes droites

Le 9 décembre au soir, alors que le concert parisien d’Anna von Hausswolff allait se jouer en secret ailleurs, deux dizaines de personnes sont venues camper pour l’image devant l’église Saint-Eustache des Halles. C’est là que devait se tenir à l’origine le concert de l’organiste metal, déjà annulé deux jours plus tôt à Nantes après une mobilisation violente de catholiques intégristes (lire l’épisode 2, « Concert annulé : le public renvoie les censeurs au tribunal »). C’est donc là que sont venus se montrer, à destination des relais extrémistes avant tout, des membres de Civitas, mouvement catholique intégriste, et des Zouaves de Paris, milice violente de l’ultradroite très visible lors du meeting d’Éric Zemmour à Villepinte, à peine quelques jours plus tôt. C’était un résumé complet de ce qui s’est joué autour d’Anna von Hausswolff pendant ces journées agitées à Nantes puis à Paris, qui en dit bien plus long sur les mouvements tectoniques à l’œuvre en France en 2021 que sur la musique de la jeune Suédoise, qui était une cliente parfaite pour leur donner de la visibilité. Un tremplin médiatique idéal.

À l’origine de la mobilisation contre les concerts d’Anna von Hausswolff, une guerre de positions entre des catholiques traditionalistes et l’Église de France

La surface, c’est la mobilisation en ligne, dès le dimanche 5 décembre, de réseaux catholiques intégristes nantais notamment actifs autour de la Société de Saint-Pie V et de la Fraternité Saint-Pie X. Relayé par des sites extrémistes comme le Salon beige et Riposte catholique, puis par Civitas, le message était simplet : Anna von Hausswolff est une musicienne sataniste car