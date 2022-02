Les antifas foncent dans le tas

À Lille

Dans les rues de Lille, des manifestants progressent les deux bras en l’air. Il sont venus dire « rentre chez toi » à Éric Zemmour, qui tient un meeting ici même ce 5 février. Sous les fumigènes noirs du cortège de tête comme derrière les drapeaux rouges de la CGT, un slogan met tout le monde d’accord. « Siamo tutti antifascisti ! » « Nous sommes tous antifascistes » en italien. Au rythme des syllabes, la foule tape dans ses mains. Le vieux slogan antifa prend une résonance particulière dans la France d’aujourd’hui. Cent ans après la naissance du fascisme mussolinien, Éric Zemmour et Marine Le Pen cumulent plus de 30 % des intentions de vote.



Chaque percée historique de l’extrême droite donne un coup de fouet au mouvement antifasciste, c’est particulièrement le cas en 2022. Les Jours ont décidé de raconter les antifas, les vrais. Ceux qui chassent l’extrême droite des rues. Ceux qui tractent et manifestent contre sa présence dans les urnes. Et qui la combattent maintenant sur le terrain des médias et des réseaux sociaux. Car oui, elle existe encore cette jeunesse qui défie la ringardisation des luttes sociales et révolutionnaires. Et non, contrairement aux idées reçues, elle ne se compose pas que de brutes inaccessibles. Certains antifas tentent de se détacher de cette image qui leur colle à la peau. De plus en plus font tomber la cagoule pour porter un message inclusif et croiser l’antifascisme avec d’autres enjeux contemporains.

Des forces de gauche s’attaquent occasionnellement à la question de l’extrême droite mais sans employer le terme “antifascisme”, devenu sulfureux. Ugo Palheta, sociologue

Samedi 5 février, Éric Zemmour a réussi l’exploit de mobiliser face à lui toutes les franges de la gauche, de la plus anar à la plus caviar.