À saisir : ordonnances pour traitements bidon contre le Covid

Depuis janvier, des messages réjouis apparaissent régulièrement dans des groupes Facebook et des canaux Telegram de promotion des médecines dites « naturelles ». Ils assurent qu’il est possible, à la suite de consultations en ligne, d’obtenir des ordonnances pour des traitements « alternatifs » au Covid-19 très prisés des antivax. Des posts similaires se répandent sur d’autres réseaux sociaux, comme Vkontakte, le Facebook russe, Gettr ou encore Gab. Sur deux d’entre eux, une certaine « Univers » – dont la photo de profil est un attrape-rêves au soleil couchant – écrit ainsi début février : « Une plateforme prend en charge les personnes atteintes du Covid. On s’inscrit et quelques heures plus tard un médecin vous contacte et vous fait une ordonnance : ivermectine, vitamine D, C, et tous les trucs qui font du bien. Tout est remboursé par la Sécu. »



Cette plateforme s’appelle CoviSoins. Elle a été lancée par le réseau RéinfoCovid, dont le fondateur est Louis Fouché, médecin réanimateur et figure de la nébuleuse covido-sceptique, aujourd’hui en disponibilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. En février,