La Miviludes sous emprise

La Miviludes manque cruellement de moyens humains, ce qu’a mis en évidence la démission surprise de sa cheffe Hanène Romdhane ce mercredi, révélée par Les Jours (lire l’épisode 12, « En crise, la Miviludes perd la tête »). Mais ça ne suffit pas à expliquer le retard de la publication du rapport 2021 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Prévu pour début 2022, celui-ci n’a finalement été publié qu’en novembre dernier. Selon nos informations, le travail de la Miviludes a également été ralenti par les ingérences, voire les tentatives de récupération politique, depuis son rattachement au ministère de l’Intérieur en 2020.

Marlène Schiappa est la première à avoir été chargée de la lutte contre les dérives sectaires en tant que ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. Selon certains acteurs du secteur, c’est elle qui a cédé la première à la tentation d’utiliser la Miviludes pour accompagner son propre agenda. Au point parfois de risquer de parasiter le travail de ses équipes. Un témoin livre cet exemple désolant : « Je me souviens de la sortie du magazine Society sur Xavier Dupont de Ligonnès à l’été 2020. Tout le monde ne parlait que de ça. Le cabinet Schiappa avait vu que quelques lignes de l’article concernaient une secte dans la famille. Ils voulaient absolument que les conseillers travaillent là-dessus, parce que ça faisait parler. Mais les conseillers n’avaient déjà pas le temps de s’occuper d’autres dossiers, c’est-à-dire au moins 300 groupes bien plus actifs et bien plus dangereux que cette secte. »

La secrétaire d’État à la Citoyenneté Sonia Backès a signé un édito dans le rapport 2021 de la Miviludes. Une première vécue comme une intrusion politique