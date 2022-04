Un chaman est mort

Chaman. Le mot suffit à nous projeter du côté de la lointaine Sibérie ou de l’Amazonie. Chapeaux à plumes, visages bariolés… Moi, la première fois que j’en ai vu un en vrai, c’était à Paris, au Parc des expositions de la porte de Versailles. Là, au salon Naturally 2018, un homme s’était présenté à une trentaine de visiteurs comme « chaman », donc, mais aussi comme « guérisseur » et « passeur d’âmes ». Équipé d’un tambour, Emmanuel Fillaudeau – « White Eagle » pour les adeptes – se disait capable de traiter le cancer et avait diagnostiqué en quelques secondes à une personne du public un « déséquilibre entre ses globules rouges et globules blancs ». À l’issue de sa prestation, il m’avait assuré en tête à tête avoir survécu à des infarctus grâce à sa connaissance de « médecines irrationnelles ». D’où tirait-il son savoir ? « Va voir sur mon Facebook, j’explique tout », m’avait-il répondu.



Sur ladite page Facebook, il publiait de temps à autre des citations ésotériques, parfois aussi des articles expliquant que la betterave, l’eau chaude ou les tambours chamaniques, selon les jours, pouvaient guérir tout un tas de maladies. Le tout sur un ton plutôt positif, sauf sur un sujet : les vaccins. Quelques-unes de ses publications prétendaient prouver un complot mondial, relayant pour tenter de le démontrer des contenus diffusés par le YouTubeur accusé de dérive sectaire Thierry Casasnovas ou le très réactionnaire médecin Henri Joyeux.