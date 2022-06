Charlatans Éditions présentent…

De mes visites dans des salons vantant la santé dite « naturelle » (lire l’épisode 3, « Salons bien-être, ces nids à conspis »), je suis ressorti avec la certitude que n’importe qui peut y dire et y vendre à peu près n’importe quoi : chamans guérisseurs de cancers, thérapeutes qui ouvrent « les bruns [sic] d’ADN », télépathes en communication avec les extraterrestres… Comment les responsables de ces événements s’assurent-ils de la probité de leurs exposants et de leurs conférenciers ? L’organisateur du salon « Bien-être médecine douce » m’a soutenu qu’il les sélectionnait en travaillant avec la Miviludes, l’organisme public de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et un éditeur spécialisé, Guy Trédaniel. Les deux ont démenti. Mais je n’ai pas appelé le fondateur de la maison d’édition pour rien : il m’a ouvert les portes d’une autre fourmilière à charlatans.

Guy Trédaniel, qui publie 600 nouveautés par an, m’a cité comme références scientifiques ses principaux auteurs : Luc Bodin, Jean-Pierre Willem et Martine Gardénal. Si vous passez comme moi des heures à suivre en ligne toutes sortes de communautés passionnées de spiritualités et de médecines dites « alternatives », vous avez une idée de l’influence de ces gens. Luc Bodin, qui se décrit sur son site comme « ancien médecin, conférencier, spécialiste en médecine naturelle et soins énergétiques », est une star dans ces groupes. Voici ce qu’on y dit de lui :