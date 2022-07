Sur YouTube, chaman fait des vidéos

Jouons à un petit jeu. Qu’est-ce qui rassemble trois personnages déjà cités dans les épisodes précédents de cette série : Miguel Barthéléry, Éric Gandon et Thierry Casasnovas ? Ils sont tous les trois connus comme naturopathes, une profession non réglementée ? Bravo. Leur conseils sur la santé et l’alimentation sont parfois considérés comme dangereux par les autorités, ce qui leur vaut des poursuites ? C’est encore oui ! Ils ont tous les trois partagé de fausses affirmations sur la crise sanitaire du Covid-19 ? Cela va sans dire. Mais c’est leur dernier point commun qui m’intéresse aujourd’hui : ils bénéficient tous d’une forte audience sur YouTube.



Miguel Barthéléry a été condamné en octobre 2021 à deux ans de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine et il a été définitivement interdit d’exercer les métiers de naturopathe, de magnétiseur et de radiesthésiste. Il était poursuivi par les proches de deux de ses patients, malades du cancer, qui ont renoncé à des soins sur ses conseils et sont ensuite décédés (lire l’épisode 3, « Salons bien-être, ces nids à conspis »). Il a fait appel de cette décision. Une enquête du Parisien a depuis montré que le nombre de ses victimes potentielles pourrait s’élever à au moins sept. Tout ça n’empêche pas qu’en décembre 2021 on retrouve Miguel Barthéléry sur YouTube, sans aucune contradiction, dans une longue interview diffusée par une chaîne vantant « l’alimentation vivante ».