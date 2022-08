Naturopathie : devenez charlatan grâce à Pôle emploi

Il est possible de guérir la leucémie d’un enfant avec des jus de fruits et de légumes et des huiles essentielles. On peut soigner une personne faisant un AVC avec seulement quelques petites techniques de respiration (une vidéo tout récemment retirée de son compte YouTube). La consommation excessive de pain et de pizzas crée un terrain favorable au sida. Et même : c’est depuis que l’homme a commencé à cuire ses aliments que sont apparues « toutes les maladies, toutes les guerres et toutes les misères ».

Voilà ce que la naturopathe Irène Grosjean, 92 ans, raconte dans ses livres et ses interviews. Surtout connue des convaincus, elle a pu vendre ses consultations et ses stages sans être inquiétée depuis plusieurs décennies. Jusqu’au 22 août dernier, quand le collectif L’Extracteur a déterré et publié une vidéo datant de 2018 où cette fan de cru encourage à traiter la fièvre des bébés en « frictionnant » pendant plusieurs minutes leur sexe et leur siège avec un gant de toilette. Sur Facebook, la naturopathe s’en est pris aux très nombreuses personnes l’accusant de promouvoir l’agression sexuelle sur les enfants et souhaite engager des procédures pour « laver ces mensonges ». Promis, Irène, on n’en parlera pas – zut , raté. On va se concentrer sur un tout autre sujet : d’où viennent les conseils thérapeutiques dangereux et absurdes diffusés par Irène Grosjean et tant d’autres naturopathes ? Après enquête, la réponse est simple : des formations en naturopathie elles-mêmes.