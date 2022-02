Les secrets de la pyramide

Lorsque Moussa, Paul Peskens et tant d’autres ont été approchés par Pro Network Vision, une prétendue « communauté d’éducation financière » leur faisant miroiter un enrichissement rapide grâce au trading en ligne (lire l’épisode 2, « Salut à toi, jeune souffre-douleur ! »), leurs recruteurs leur ont très vite parlé de « marketing de réseau » ou de « marketing relationnel ». L’idée : mobiliser son réseau, à commencer par son entourage proche, pour vendre un produit – en l’occurrence, l’apprentissage du trading. Or, ces groupes jouent largement sur une « confusion des genres » entre ce qui relève effectivement du marketing relationnel ou multiniveau et ce qui se rapproche de la vente pyramidale, une arnaque réprimée par la loi, s’agace l’anthropologue Nathalie Luca.

La chercheuse connaît bien ce milieu pour avoir enquêté pendant deux ans auprès d’entreprises pratiquant le marketing multiniveau, une enquête dont elle a tiré l’ouvrage Y croire et en rêver : réussir dans le marketing relationnel de multiniveaux (L’Harmattan, 2012). Elle y analyse ce « système capitaliste alternatif », les valeurs qu’il charrie, sa volonté d’offrir une autre voie aux exclus de l’économie. Aussi, quand, à l’été 2020, les jeunes s’épanouissant dans le marketing multiniveau ont découvert