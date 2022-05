« C’est comme si une part de nous-même s’effondrait »

«Je suis resté au total deux-trois mois, mais j’ai l’impression que ça a été un an. » C’est dans un moment de faiblesse que Moussa s’est laissé embarquer par son meilleur ami chez Pro Network Vision, « communauté d’éducation financière » destinée à s’enrichir vite. Plus que les voitures de luxe et les virées à Dubaï (lire l’épisode 6, « Arnaques pyramidales : attrape-les si tu peux »), c’est l’identification avec les autres membres du groupe, des jeunes issus des quartiers populaires, de l’immigration, étudiants à l’avenir incertain, qui l’a convaincu. La perspective brandie par les leaders de s’extraire de sa condition sociale et de rendre fière sa famille le séduit.

Au fil des semaines, il suit les directives du groupe, recrute dans son « cercle chaud » – ses plus proches –, puis « tiède », puis « froid ». Et devient un élève prometteur, proche du haut de la pyramide et promis à s’y hisser. Mais peu à peu, il s’aperçoit qu’aucune de ses recrues ne gagne de l’argent. Il évoque, avec de l’émotion dans la voix, cette jeune mère qui payait son abonnement tous les mois sans gagner un centime.