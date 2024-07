Coucou, tu veux voir mes données volées ?

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Ce 2 avril, Shawz, « vendeur sur Telegram depuis deux ans » et « aucun retour négatif », comme le clame sa bio, fait de la retape auprès de ses 2 400 abonnés sur l’application. Pour booster son commerce douteux de « cartes de qualité fraîches à 100 % », il lâche une série de données confidentielles. C’est une façon – régulière chez lui – d’appâter des allôteurs, ces arnaqueurs qui se font passer au téléphone pour des conseillers bancaires. Sur le channel, on découvre ainsi le numéro de carte bleue d’un certain Erwyn, avec la date d’expiration, le cryptogramme visuel et le nom de la banque. S’affiche aussi l’identité complète de la victime, sa date de naissance, son numéro de téléphone et son adresse.

L’arnaque au allô est une industrie bien huilée. Elle a donc besoin de ses intermédiaires, comme Shawz, qui se concentrent uniquement sur le vol d’informations bancaires. Ces données sont ensuite revendues à des margoulins spécialisés eux, dans le coup de téléphone. Le pseudo-conseiller qui m’a appelé (lire l’épisode 1, « L’arnaque au faux conseiller bancaire, elle est vite répondue ») m’a indiqué avoir acheté mon (faux) numéro de carte bancaire dans une liste de 80, vendus 14 euros l’unité. Dans le jargon de ces escrocs, les cartes s’appellent des « cc » (pour « credit cards »). Les « rez » (pour « résultats ») désignent, eux, les supports qui permettent de récolter des informations volées, généralement un fil Telegram dédié.