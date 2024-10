Les députés dérangent leur Chambre

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

L’Assemblée nationale en ce moment, c’est un mélange entre un carnaval dans lequel les rôles et les hiérarchies sociales seraient inversés et une salle de classe dans laquelle le prof absent aurait demandé aux élèves les plus turbulents de faire de l’ordre. Tous nos repères sont perdus et on se pince souvent devant le spectacle auquel on assiste. Que ce soit la discussion sur le budget commencée la semaine dernière en commission des finances (lire l’épisode 3, « Loi de finances : le passe-passe jusqu’au Barnier centime ») et qui continue cette semaine dans l’hémicycle, ou les votes pour désigner des postes au sein de l’Assemblée. Les députés du « socle commun » et du « bloc central » – c’est ainsi qu’on désigne l’alliance entre la droite et les macronistes – n’ont aucune solidarité entre eux et font traîner les débats, le Rassemblement national se révèle un parti très raisonnable, voire un soutien efficace du gouvernement et, enfin, les députés de gauche sont les premiers à s’inquiéter qu’on ne réussisse pas à tenir les délais de la discussion sur le projet de loi de finances (PLF).

Pour comprendre cette ambiance, revenons sur la surprise de cette semaine : l’élection de l’écologiste Jérémie Iordanoff à la vice-présidence de l’Assemblée nationale, qui remplace Annie Genevard (Les Républicains), élue à ce poste en juillet mais nommée ministre de l’Agriculture le mois dernier.