Bandes de jeunes, faisons le poing

«Depuis quelques années, les crimes de sang ont augmenté dans d’invraisemblables proportions. On évalue, aujourd’hui, à 30 000 au moins le nombre des rôdeurs – presque tous des jeunes gens de 15 à 20 ans – qui terrorisent la capitale. Et, en face de cette armée encouragée au mal par la faiblesse des lois répressives et l’indulgence inouïe des tribunaux, que voyons-nous ? 8 000 agents pour Paris, 800 par la banlieue et un millier à peine d’inspecteurs en bourgeois pour les services dits “de sûreté”. Ces effectifs qui, depuis quinze ans, n’ont guère été modifiés, sont absolument insuffisants pour une population dont l’ensemble Paris et banlieue atteint le chiffre énorme de 4 millions d’habitants. » La dernière sortie d’Éric Zemmour sur CNews ? Tout y est ou presque : justice laxiste, bandes de jeunes incontrôlables, police en sous-effectif… Pourtant, ces propos datent du début du siècle dernier, extraits d’un article annoncé en une du Petit Journal daté du 20 octobre 1907, l’un des quatre grands quotidiens de la capitale à l’époque, au sujet de ces bandes de jeunes qui terrorisent déjà Paris. À la Belle Époque, la presse volontiers racoleuse parlait alors d’« apaches ». Plus d’un siècle plus tard, les bandes font toujours aussi peur. Les rixes entre jeunes, leurs conséquences parfois dramatiques, font encore régulièrement les gros titres, créant par là même des phénomènes médiatiques et politiques. En 2020, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, il y aurait eu 357 affrontements entre bandes, avec pour bilan 218 blessés et 3 morts.