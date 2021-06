Les Balkany à la cour et au moulin

Que s’est-il passé le lundi 24 mai pour qu’un avatar vert apparaisse sur l’écran d’un de nos téléphones en indiquant « Patrick Balkany est sur Signal » ? L’ex-roi de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, a-t-il soudain compris tout l’intérêt d’utiliser cette messagerie cryptée ? Si la justice a démêlé, en partie, l’écheveau des fiduciaires et comptes des Balkany cachés en Suisse, personne, officiellement, n’a craqué l’algorithme de Signal. Elle est pas belle, cette application qui protège vie privée et anonymat ? Il était temps pour Patrick d’apprendre à se méfier de la technologie moderne ; ces derniers mois, il connaissait quelques tracas.

Mais pas ce mercredi 30 juin. Ce jour, Isabelle et Patrick, le couple le plus célèbre de l’Ouest parisien, ont regagné, tels le Phénix, quelques plumes et des mois de répit. La Cour de cassation a confirmé leur culpabilité dans le volet « blanchiment de fraude fiscale aggravé » de leur affaire. Mais elle a annulé aussi une des peines, ce qui renvoie le dossier devant la cour d’appel. Isabelle et Patrick sont donc assurés de passer un nouvel été au frais dans leur cossu moulin de Cossy, à Giverny, dans l’Eure.

Ils purgent leur peine sous bracelet électronique à Giverny. La zonzon à la maison, ça rend zinzin. Il n’y a qu’à lire les messages d’Isabelle sur les réseaux

Depuis le 10 mars, ils y purgent leur peine sous bracelet électronique, assignés à résidence. C’est moins high-tech qu’une montre connectée, moins chic que les Patek Philippe ou les Rolex qu’affectionne Patoche. Horaires et périmètres de sortie limités. La zonzon à la maison, ça rend un peu zinzin.