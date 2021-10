Tapie, la politique à la truelle

Comment expliquer le phénomène Bernard Tapie à un jeune qui s’éveille en politique avec Emmanuel Macron ? Qu’à une époque, en France, il pouvait y avoir des personnalités qui disaient ce qui leur passait par la tête sans subir le filtre de leur conseiller en communication ? Que des ministres pouvaient être autre chose que des insipides et simples faire-valoir du Président ? Qu’un magouilleur déclaré pouvait être populaire et faire office d’avenir pour la gauche ? Pendant dix ans, de fin 1987, date à laquelle il convainc François Mitterrand de l’investir lors des futures élections législatives, jusqu’à la déchéance de ses mandats de député français et européen pour cause de condamnation judiciaire (intervenue en 1996 et 1997), Bernard Tapie, décédé ce dimanche 3 octobre des suites d’un double cancer de l’œsophage et de l’estomac, a été un personnage omniprésent et inclassable. Il a été élu trois fois député (français et européen), nommé deux fois ministre (de la Ville), a beaucoup parlé – par exemple pour proclamer que le « chômage des jeunes devrait être illégal » – , mais n’a pas fait grand-chose (il n’est à l’origine d’aucun texte de loi). Les experts en science politique parleraient de « populisme », un mot attrape-tout qui ne veut trop rien dire. Disons que c’était une sorte de Donald Trump à la française avant l’heure, la folie en moins et beaucoup plus à gauche, suscitant la passion des médias et la haine d’une partie de l’establishment.

Lors de notre premier rendez-vous, j’ai eu l’impression de traverser l’écran de la télé. Bernard Tapie m’a tout de suite parlé avec un ton familier et simple

Ce qui faisait sa force, c’était son « punch », son naturel et son « parler vrai ».