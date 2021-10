Tapie, simple fric

Au mitan des années 1980, la France s’est convertie au libéralisme. Les patrons sont devenus des « entrepreneurs », les licenciements des « plans sociaux » et le rêve révolutionnaire de changer la société a été remplacé par celui de créer sa propre société. Un homme a incarné ce changement : Bernard Tapie, décédé ce dimanche 3 octobre. Bronzé, sportif, le patron et financier offre alors une image très opposée à celle, vieillotte, des caciques gris et sel du CNPF – l’ancêtre du Medef, auquel l’intéressé fait savoir qu’il n’adhère pas. Et il exprime ses valeurs de manière cash : « Moi, je suis un vrai capitaliste. J’ai le droit au profit, revendique-t-il. J’ai le droit d’avoir un jet. Je l’ai gagné. » Gagner, c’est le titre de son ouvrage, paru en 1986 aux éditions Robert-Laffont, dans lequel Tapie raconte comment un « petit garçon élevé dans les quartiers pauvres de Paris, au Bourget », a réussi à habiter un bel appartement bourgeois et à devenir propriétaire, en plus d’un jet, d’un quatre-mâts, le Phocea, racheté en 1982, alors le plus grand yacht à voile du monde.



Self made man, l’homme d’affaires l’est assurément. Un père ajusteur, une mère couturière, le jeune Tapie a commencé à travailler dans les années 1960 dans la vente de téléviseurs avec comme seul diplôme un bac technique. Il en profite alors pour développer ses talents de VRP et de bonimenteur. Dans