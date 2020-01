Brexit : le grand bong dans le vide

De Londres

Le courriel est tombé opportunément ce vendredi 17 janvier, point final d’une semaine rythmée par les royales frasques du prince Harry, mais aussi par les carillons fantômes de Big Ben. De grands « bongs » dans le débat public, qui n’avait peut-être pas besoin de ça. « Bonjour à tous, écrit Lisa, du service de presse de Boris Johnson, au 10 Downing Street. Le 31 janvier est un moment significatif dans notre histoire, le Royaume-Uni quitte l’UE et regagne son indépendance. Le gouvernement entend utiliser ce moment pour soigner les divisions, réunir les communautés, et pour que nous nous réjouissions d’avance du pays que nous allons construire dans la décennie qui vient. » Et voici le programme : le 31 janvier, le gouvernement tiendra un conseil des ministres spécial en dehors de Londres, « dans un lieu du nord de l’Angleterre ». Le message : nous ne vous oublions pas, chers électeurs travaillistes qui avez tourné casaque et laissé tomber le Labour (lire l’épisode 11, « Le Brexit garanti avec conservateurs ») contre la promesse du Brexit et surtout d’investissements dans vos services publics (lire l’épisode 10, « Législatives : les promesses de Londres »).



Le 31 janvier, le Royaume-Uni quitte l’UE. Au programme : discours du Premier ministre, jeux de lumière, drapeaux au vent… mais pas de Big Ben

Ça, Lisa ne le dit pas. Elle écrit plutôt : « Les ministres discuteront de la façon dont le gouvernement va répandre la prospérité dans toute notre grande union. » Au programme, également : mise en circulation d’une pièce commémorative, drapeaux au vent, discours du Premier ministre… Le n°10 s’égaiera aussi de jeux de lumière, dont une horloge qui comptera à rebours jusqu’à 23 heures sur les briques noires de Downing Street. Le message, cette fois : on n’a pas Big Ben, mais presque. Pourquoi presque ? Parce que la grande dame est en travaux en ce moment.