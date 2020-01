Si le grand DJ de la vie posait ses platines ce vendredi au Royaume-Uni, quelles galettes rythmeraient la sortie de l’Union européenne ? « On avance, on avance, on avance, c’est une évidence, on n’a pas assez d’essence, pour faire la route dans l’autre sens… » Évidence, en effet. Ce 31 janvier signe le point de non-retour. Jusqu’ici, Londres avait la possibilité de changer d’avis. Le Premier ministre Boris Johnson pouvait un matin se réveiller à Downing Street, les cheveux ébouriffés (pléonasme ?), avec la révélation : « By Jove, en fait nous nous sommes trompés, le Brexit c’est idiot, construisons plutôt un pont au-dessus de la Manche. » Et Bruxelles aurait gardé le Royaume-Uni bien au chaud dans son giron. « Comme dans ces nouvelles pour dames de Somerset Maugham. » Ce vendredi, minuit, fini. « Tu vois pas tout ce qu’on dépense ? », fredonne Alain Souchon dans la chanson. En fait, on voit. Ce jour de Brexit, ou demain peut-être, le Royaume commence à se délester d’environ 36 milliards d’euros. La fameuse facture du Brexit, pour solde de tout compte. Vous l’entendez tinter, le tiroir-caisse des Pink Floyd ?



Écharpe « Always united » au cou, certains députés britanniques sont en larmes. Nigel Farage et ses collègues du Brexit Party, eux, agitent des petits Union Jacks

Ami lecteur, amie lectrice, on ne voudrait pas écorcher virtuellement tes oreilles, mais pour bercer le grand départ, on a failli opter pour Le Téléphone pleure. Parce qu’au bout du fil des Jours, il n’y a personne (ou presque). Tout occupés que sont les brexiteurs à brexiter, les anti-Brexit à manifester ou pleurer, les députés européens britanniques à vider leurs bureaux. Ou à chanter.