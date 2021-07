À la recherche des doléances perdues

Des cris de colère venant d’habitants de villages situés au fin fond de la France, des appels à l’aide adressés au président de la République par des personnes âgées désespérées, mais aussi des idées pour redresser le pays assez loufoques, hilarantes, parfois réactionnaires, voire franchement racistes, émises par des personnes ne maîtrisant pas toujours bien le français… C’est une parole libre et rare que Les Jours vont vous partager cet été. Une parole qu’on voit en tout cas peu dans les médias et qui n’a habituellement pas sa place dans le débat public. Nous sommes allés piocher dans les cahiers citoyens – ou cahiers de doléances – que les mairies ont initiés à travers le pays lors du grand débat national de 2019 suivant la révolte des gilets jaunes. Et nous en sommes revenus avec plusieurs dizaines de contributions que nous allons publier quotidiennement. Les thèmes abordés vont vous replonger dans la crise sociale de 2018-2019 : le prix des carburants, le niveau des retraites, les privilèges du monde politique, le mépris du président de la République… Mais, comme vous allez le constater, les doléances concernent aussi des situations très locales. Car après tout, une poubelle malodorante devant chez soi n’est-elle pas aussi gênante que la crise climatique ?

Plus de deux ans après l’organisation du grand débat, cette initiative est inédite. À notre connaissance, avant Les Jours, personne ne l’a fait.