Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Aujourd’hui, je viens vers vous pour votre attitude scandaleuse et votre non-respect de ma personne, vous le gouvernement qui me représente en France comme à l’étranger et aucune excuse de votre part. Ensuite le pays est dans une situation plus que critique et vous le gouvernement, aucun effort de fait sur la diminution de vos salaires, des avantages. L’effort doit être fait de tout le monde. Il ne suffit pas d’être instruit mais surtout d’être intelligent. Ensuite diminuer les ministres, secrétaires, les sénateurs et surtout ne plus payer ceux qui ne se présentent pas au Sénat. Déjà des millions que nous gagnerons tous !!! Alors pourquoi aucun effort, toujours les gens d’en bas, pourtant du respect serait le bienvenu ???

Arrêtez de taxer les PME pour qu’elles puissent embaucher. Aujourd’hui, mon fils de 21 ans n’a pu trouver pour continuer son alternance en BTS STI2D un patron. Il cherche un emploi. Rien hormis des petits boulots de quelques heures. Voilà l’avenir que vous réservez aux jeunes. Moi, je vous souhaite de réfléchir, de respecter et surtout de nous écouter pour pouvoir remonter ensemble notre beau pays. »