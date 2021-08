Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Monsieur le président de la République

Palais de l’Elysée

79 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Doléance concernant l’âge de départ en retraite :

Monsieur le président de la République,

Pâtissier-chocolatier, je suis né le 11 décembre 1964 et je suis entré en apprentissage le 1er septembre 1979. Cela fait donc près de quarante ans que je travaille et cotise pour ma retraite. Si je vais jusqu’à 62 ans, comme il est dit dans la loi, j’aurais cotisé quarante-sept ans et si je suis obligé d’aller jusqu’à 63 ans pour toucher une retraite à taux plein, j’aurais cotisé quarante-huit ans.

Trouvez-vous cela normal et égal alors que certains salariés peuvent partir à 50 ans ? Si c’est cela l’égalité inscrite dans notre devise, permettez-moi de ne pas être en accord avec cette interprétation.

Ma question est donc : que comptez-vous faire pour tous ceux qui sont dans le même cas que moi et répondre à notre inquiétude ?

Soyez assuré, Monsieur le président de la République, de ma haute considération. »