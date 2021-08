Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Propositions pour la France



Ma principale proposition est la baisse du chômage. En 2018, le chômage est à 8,8 %. Avec les mesures prises récemment pour élargir l’aide aux travailleurs modestes (prime d’activité), je pense que le travail pour les personnes en âge d’être actives permet d’être digne.

Pour cela, les Français doivent investir. Je souhaite des mesures incitatives pour que les plus riches investissent. Je préfère que ce soient les Français ou les Européens les plus aisés qui le fassent que les milliardaires chinois par exemple ou les fonds de pension américains. Nous avons aussi à mieux adapter nos formations aux emplois nécessaires, notamment à l’avenir (500 000 postes ne trouvent pas de salariés à embaucher). N’oublions pas que les Français ne travaillent normalement que 35 heures par semaine payées 39 heures. Il ne faut pas s’étonner que les salaires n’augmentent pas. Il y a cependant la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires non imposées.

Je souhaite bénéficier de la protection de l’État français républicain et de l’Union européenne plus sociale actuellement.

Retraitée de 79 ans, j’ai connu l’Occupation durant laquelle il n’y avait ni liberté, ni démocratie. J’ai travaillé pendant quarante ans et, au début, quarante-quatre heures par semaine. Je trouve normal d’être solidaire des plus démunis (par l’augmentation de la CSG). »