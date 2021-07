Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Monsieur le Président,



Nous, le peuple français dont je fais partie en tant qu’agriculteur, je vous demande que notre monde agricole puisse vivre de notre propre travail, sueur et produits (viande, céréales, etc.). Je ne pense pas qu’à moi, il faut aussi que les petits salaires soient revalorisés, ainsi que nos services publics, fonction publique et les smicards. Le smic à 1 500 euros net pour tout le monde pour un meilleur pouvoir d’achat.

Une revalorisation des pensions retraite et surtout retraités agricoles dont je fais partie, car nous ne comptons pas nos heures et nous nourrissons la France. Il faut pour cela prendre l’argent chez les riches, les gros patrons, ministre, députés, sénateurs, ancien président surtout actuel, les pétroliers, service Internet (Amazon, CDiscount, etc.)

De nos jours, mourir de faim, dormir sous les ponts est inadmissible. Vous êtes Président donc responsable de cette situation. Vous donnez une mauvaise image de la France au monde, mettez un bleu de travail, les mains dans le cambouis et au travail les fainéants. »