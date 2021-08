Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Le 22/12/2018



À Mme Groux (alors maire de Beaumont-sur-Oise, dans le Val-d’Oise, ndlr)

Je me suis rendue sur le marché ce samedi et je vous félicite : j’ai trouvé tout ce dont j’avais besoin (contacts humains, produits bios et du choix) alors qu’il y a un an je ne l’avais pas du tout apprécié, ce qui explique pourquoi je n’y étais pas retournée pendant un an. Maintenant, je pense m’y rendre quasiment chaque semaine.

En revanche, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait enlever la fontaine sur la place de la bibliothèque. Je pense qu’elle faisait partie du patrimoine de la ville et, Beaumontoise depuis un an, je voyais des personnes s’y asseoir pour prendre le temps de discuter. C’est important d’avoir ce type d’endroit en ville. Ceci apporte de la convivialité.

De plus, le manège installé me semble incompatible avec la quiétude que nous recherchons à la bibliothèque, qui est très bien, bien que trop petite. Les bibliothécaires ont de bons conseils de lecture.

Merci d’avoir pris de lire ces lignes.

Bien chaleureusement

Mme V. »