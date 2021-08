Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Par cette présente lettre voici une des doléances



Pouvez-vous m’expliquer comment une Française de 84 ans peut vivre avec 560 euros par mois aujourd’hui en France ? Elle n’est pas la seule malheureusement.

Ce sont les femmes qui sont victimes de la vie d’avant. En effet, elles ont travaillé jusqu’à ce qu’elles se marient, ensuite comme beaucoup de maris de l’époque, ceux-ci n’ont pas voulu qu’elles travaillent. Ils voulaient qu’elles soient là pour les enfants, et c’est vrai que ces enfants étaient beaucoup plus heureux que ceux d’aujourd’hui qui sortent depuis 7 heures du matin, jusqu’à 18 h 30 dans les écoles, garderies, centre aérés. C’était une vie de famille. Mais aujourd’hui elles le payent cher, très cher. Âgées aujourd’hui de 75 ans, 80 ans… elles touchent 70 euros du travail effectué avant leur mariage, 490 euros de réversion de leur défunt mari (soit 560 euros par mois). Expliquez-moi comment on peut vivre avec si peu aujourd’hui avec tout ce qu’il faut payer. Alors bien sûr, ce sont les enfants qui doivent aider mais ils ont leur vie. Que pensez-vous que pensent ces personnes quand elles voient que l’on donne 700 euros à des migrants et qu’ils sont soignés gratuitement ? Je pourrais vous parler aussi des couples qui n’arrivent pas à boucler les fins de mois.

Ayant travaillé dans les écoles, qui est mieux placé que nous dans les écoles pour voir les difficultés de certains parents ? Avec la manifestation d’aujourd’hui, beaucoup parlent de 1789, mais oui, sur certains côtés, nous n’avons pas évolué. Il y a toujours les nobles et les serfs (la taille, la gabelle, la dîme, la corvée). Ce que je veux dire, c’est que c’est toujours les riches qui s’enrichissent et le peuple qui paye.

Merci beaucoup. »