Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«L’agriculture on en parle ?? Nourrir le pays et gagner 500 euros par mois… On n’en peut plus. Je me lève tous les jours à 6 heures et jusqu’à la nuit, et même la nuit, je prends soin de mes bêtes. Je ne vis plus, je survis. Le prix d’achat de mes animaux : trois euros du kilo. Quand on achète une entrecôte : 25 euros au supermarché ??? Les intermédiaires se gavent sur notre dos.



Nous sommes des acteurs majeurs de la ruralité. La montée du véganisme alimenté par les médias à l’affût de la moindre histoire ne fait qu’empirer notre situation. Dans dix ans, 30 % en moins d’agriculteurs en France, comment aider et encourager les jeunes à s’installer et vivre de l’agriculture de manière correcte ? Le prix du gasoil, notre outil de travail principal, avec la hausse des prix : impossible de couvrir nos frais. Nous ne voulons pas de faveur mais être payés à notre juste prix.

Les produits venant de l’Europe sont une catastrophe pour notre équilibre. Pas les mêmes normes, pas les mêmes produits interdits et surtout, sur l’étalage de la grande distribution, pas les mêmes prix. On nous parle du bien-être animal mais dans les autres pays, il n’existe pas. Le steak immangeable c’est le leur, mais on veut du made in France.

La retraite… Largement en dessous du seuil de pauvreté… Comment travailler toute sa vie, gagner une misère et arriver à la retraite et avoir encore pire ?!!!

L’arrivée du loup… Un grand débat… Nos ancêtres les ont fait fuir. Il y a bien une raison, non ?? Le réintroduire sans concertation, sans gestion. Combien coûte-t-il par an !? Combien de population existante ? Mensonge… Manipulation… Il faudra savoir si vous voulez des loups ou des agriculteurs !

La PAC ??? Son évolution, quelqu’un la connaît ? Tant de questions à poser… Et toujours si peu de réponses… Ne jamais oublier que sans agriculture notre territoire ne serait pas ce qu’il est.

M., chef d’exploitation agricole, chasseur, Jeunes agriculteurs »