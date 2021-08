« Pourrions-nous avoir les mêmes avantages que les Parisiens ? »

Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Objet : faciliter la mobilité et les services aux personnes



Bonjour, pourrions-nous obtenir plus de trains directs de Persan-Beaumont à Paris-Nord et une ligne express afin de faciliter la vie des citoyens se rendant à Paris ou à l’aéroport de Charles-de-Gaulle (limitant ainsi les problèmes de circulation et de pollution) pour travailler quotidiennement et rapprocher nos villes du Grand Paris ?

Pourrions-nous aussi avoir les mêmes avantages que les Parisiens en termes de mobilité (plus de connexions entre nos villes, augmentation des offres de transport plus ponctuelles pour connecter les villes entre elles, véhicules électriques à disposition pour les courtes distances, vélos électriques, pistes cyclables, etc.) ?

Ouvrir les points relais (box) dans notre ville pour récupérer les colis 24/24.

Merci. »