Mis en place dans les mairies lors de la crise des gilets jaunes, les cahiers de doléances sont désormais loin des regards, dans les archives départementales. Coups de gueule, idées, encouragements : les citoyens y interpellent Emmanuel Macron. Cet été, tous les midis, « Les Jours » vous en partagent un extrait, brut.

«Je suis en France depuis six ans. Ce qui me choque dans le monde : les migrations. Il y a trop de morts. Et si c’était les Blancs qui meurent sur la mer, vous allez faire quelque chose ? C’est parce que ça vous coûte moins cher que des Arabes et des Noirs se font tuer. Je vous dis merde à la France et les Américains qui faites le bordel dans le monde. »