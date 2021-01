Ceci est un message du gouvernement. Eh bien oui, c’est ainsi, il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que nos bien-aimés confrères qui fassent passer les messages du gouvernement, que ce soit chaque dimanche dans Le JDD ou chaque jour sur BFMTV, dans une étonnante pastille où certains des présentateurs promettent, pour montrer l’exemple, qu’ils vont se faire vacciner. Alors, quand Emmanuel Macron en personne a pris son téléphone pour appeler Les Jours cette semaine, nous n’avons pas pu résister.

« Les Jours, c’est le président de la République : j’ai besoin de vous ! Arrête Seb, t’es con avec tes imitations ! Non, c’est Emmanuel Macron et j’ai besoin de vous, Les Jours. La santé mentale des Français est en jeu ! Monsieur le Présid… Pardon, c’est à cause de notre collègue Seb qui imite super bien les politiques. Enfin, surtout Bernard Cazeneuve et Sylvia Pinel… Trêve de carabistouilles, Les Jours. Si j’ai besoin de vous, c’est que j’ai décidé de reconfiner les Français… Et vous nous appelez pour nous donner le scoop ? Ça, c’est sympa, Monsieur le Pré… …et voilà qu’in petto, je me dis : “Les Français sont déprimés, les Français ne sont pas contents, si je ne veux pas que ma tête finisse au bout d’une pique, pour faire passer ce nouveau confinement, j’ai besoin de poudre de perlimpinpin.” Et c’est là que j’ai pensé à vous, mes amis des Jours… Les Français ont besoin d’histoires positives, les Français ont besoin d’histoires qui leur changent les idées, de feel-good, les Français ont besoin de héros nationaux, les Français ont besoin d’Arnaud Lagardère ! »

Et c’est ainsi qu’à la demande expresse d’Emmanuel Macron, afin que vous ne soyez pas trop vénères d’être bientôt rerebouclés, nous allons vous attendrir le cerveau avec la belle histoire des retrouvailles instagramées entre Jade et Arnaud Lagardère.

Emmanuel Macron a un service à demander aux « Jours »… — Photo Eliot Blondet/Abaca.

Souvenez-vous (ou mieux, allez relire l’épisode 8, « “Même ton ombre te quitte lorsque tu fais face à la noirceur” »), c’était il y a un peu plus d’un an et nous étions inquiets : Jade avait disparu, disparu d’Instagram s’entend, autant dire que nous étions au bord de l’alerte enlèvement tant l’épouse d’Arnaud Lagardère avait pris l’habitude de chroniquer les moindres détails pailletés de sa vie incrustée de diamants (ou de zircons, vu qu’Arnaud est un peu dans le besoin) sur le réseau social (lire l’épisode 3, « Very Jade Trip »). Après une année 2019 tumultueuse, qui avait connu son acmé au mois de juillet avec la vraie-fausse annonce de sa rupture avec Arnaud (lire