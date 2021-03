Harry et Meghan, bouchers à la reine

Ils sont deux, un peu bas du cul, un peu rouquins, et ils vivent au frais de la couronne britannique, langue pendante en attendant une friandise de la reine. Hein ? Comment ça, on insulte Harry et Meghan ? Mais non enfin, ce n’est pas parce qu’Harry et Meghan ont perdu tous leurs titres en fuguant aux États-Unis qu’aux Jours nous allons fouler au pied l’étiquette. C’est d’un événement sans commune mesure dont nous vous parlons : l’arrivée des deux nouveaux petits corgis d’Elizabeth II. Les bébés canidés viennent de débarquer à Buckingham, révèle le Sun, pour consoler cette pauvre reine pendant que son mari Philip est à l’hôpital et que Meghan et Harry viennent de « poser une bombe », pour reprendre la terminologie tout en nuance des journaux anglophones, sur la couronne britannique. En 2018, la reine jurait pourtant à la mort du dernier descendant de son tout premier corgi, Susan, reçu pour ses 18 ans, qu’on ne l’y reprendrait plus, qu’elle ne voulait pas que ses corgis lui survivent. « Mes corgis sont ma famille », lâchait la souveraine. Vu les spécimens d’humains qui composent sa descendance, la reine a dû se dire qu’à tout prendre, autant adopter des ienchs. Encore un symbole qu’apprécieront Harry et Meghan de la place qu’ils occupent dans le cœur de la reine : remplacés par deux saucisses poilues.

CBS a empoché 20 millions de dollars de pub pour une interview payée entre 7 et 9 millions de dollars à la boîte de prod d’Oprah Winfrey

Car enfin, est-ce que les saucisses en question seraient allées donner une interview en prime time aux États-Unis à Oprah Winfrey, pour mordre la main qui les a nourries ? Certainement pas.