Tears for Phil

Si, en 1992, entre le divorce de deux de ses enfants et l’incendie du château de Windsor, l’« annus » de la reine avait été, de son propre aveu, « horribilis », qu’en sera-t-il de 2021 ? Il y a un mois, Harry et Meghan, petit-fils et petite bru, mettaient des petits bouts de monarchie partout en lavant à grandes eaux le linge familial chez Oprah Winfrey (lire l’épisode précédent, « Harry et Meghan, bouchers à la reine »). Et voilà que couic, le prince Philip. L’époux de la reine, 99 ans dont 69 passés deux pas en retrait de la plus grande daronne du Royaume-Uni, a filé à l’anglaise dirait-on, « peacefully », selon le communiqué officiel annonçant la nouvelle.

La principale qualité de Philip, le prince qu’on sort pour toutes les occasions, était d’être là, infatigable – jusqu’à il y a peu – pilier de la famille royale, champion de coupage de ruban, inlassable hisseur de petits enfants au dessus des barrières de sécurité afin qu’ils tendent leurs bouquets à la reine. Une vie passée au second plan, à être le « mari de », tenu à l’écart des documents officiels, relégué à l’éducation des enfants, aurait dû faire de lui le premier des féministes. Spoiler : non. Car le prince Philip restera pour ses saillies intempestives, un sens de l’humour bien à lui où la misogynie figure en bonne place. « Vous êtes bien une femme ?» lance-t-il à une Kenyane qui vient de lui offrir un cadeau lors d’une visite d’état.