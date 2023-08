Les Lagardère, un été doré à l’ombre du « JDD »

Avouez, mais avouez-le donc, par la malepeste, que la question vous a taraudé tout l’été. Avouez qu’à chaque nouvel épisode de L’héritier narrant la grève des journalistes du JDD contre l’arrivée de Geoffroy Lejeune, puis le naufrage de l’hebdomadaire transformé en feuille de chou d’extrême droite sous le règne dudit Lejeune, pendant que toute la rédaction se faisait la malle, l’interrogation vous a systématiquement tordu le ventre : et Jadou ? Que faisait-elle, Jade Lagardère, que pensait-elle donc quand son Nono de mari fourguait son âme et son groupe à Vincent Bolloré, quand il n’hésitait pas à partir en virée à Canossa pour imposer à la tête du JDD un militant d’extrême droite en faisant croire que tel était son choix et non celui de notre bouillant Breton ? Voici enfin l’heure d’apaiser votre questionnement, car Les Jours n’ont pas manqué une seule de ses stories, pas une seule de ses publications sur Instagram : nous vous devions cette Insta-investigation.

Oui, Instagram. Vous le savez depuis le premier épisode de La cause du people que nous avons consacré à Jade Lagardère (lire l’épisode 3, « Very Jade Trip »), Jadou documente sa vie sur Instagram à l’attention de ses 1,3 million d’abonnés (oui, oui), les abreuvant de clichés d’elle-même en maillot de bain ou en robe de soirée (de celles qu’on met pour aller à une party chez l’ambassadeur, de préférence satinée et échancrée jusqu’au coccyx), tous accompagnés d’impérissables sentences chopées, au gré de son humeur souvent sombre, dans quelque générateur de citations inspirantes. D’elle, on sait tout, ou presque en suivant son compte Instagram et le reste, on l’apprend sur l’Insta des autres membres de la famille, celui de sa mère Maïté Paz, de sa sœur Cassandra voire, mais c’est plus rare, de son mari Arnaud. Ce sont des vies dorées sur tranche qui s’écrivent et se décrivent là, celles des Lagardère qui nous en font profiter par le petit trou de la serrure d’Instagram.

Et si la concordance entre les posts de Jade Lagardère appelant à la résistance et la crise au « JDD » n’était pas qu’une coïncidence ?

Aurions-nous su sinon que, le 23 juin dernier, le jour même où Arnaud Lagardère confirmait l’arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD en assurant qu’il aurait « la mission d’incarner l’excellence journalistique », la jeune Liva, fille de Nono et Jadou, 11 ans bientôt, décrochait, coiffe et toge d’étudiante américaine à l’appui, un diplôme ? Oui, bon, un simple « certificate of graduation » qui semble tout juste entériner la fin de son CM2, mais ça a fait la fierté de son papounet, dont le post Instagram a été liké 680 fois, dont une par Pascal Praud en personne.