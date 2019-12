Nous, on était prêts. La preuve, la fracture de notre rétine, consécutive à la vision du sapin de Noël 2018 des Lagardère brillant, non pas de mille, mais facile de mille milliards de feux, venait enfin de cicatriser (lire l’épisode 6, « Sur Instagram, les Lagardère en #Nonofilter »). On était prêts et nous guettions le post Instagram que ne manquerait pas de publier Jade Lagardère, son gros sapin, les gigatonnes de cadeaux, ses enfants, les marques de leurs fringues qu’en aimante mère elle n’omet jamais de mentionner sur le réseau. Le lundi 23, rien. Le mardi 24, rien. Rien non plus le mercredi 25 ni le 26. Pas de sapin, pas le moindre enfant, pas même une multitude de ballons roses – une manie de Jade Lagardère – , ni de « Joyeux Noël » écrit en lettres gonflables roses – une autre manie de Jade Lagardère – et d’ailleurs aucun post Instagram. Il a fallu nous contenter de Guy Bedos, du peignoir et de la bio de Jean-Pierre Marielle qu’il a reçus pour Noël. Gasp. Celle qui nous a appris à lire sa vie sur son compte Instagram comme dans un livre ouvert a disparu. Vingt-deux jours que nous sommes sans nouvelles de Jade Lagardère. La dernière remonte au 9 décembre. De profil, en noir et blanc, l’intérieur de son bras montrant le tatouage au prénom de son mari Arnaud, moue boudeuse, et cette légende : « J’ai besoin de temps. » Avec un 💭, un émoji en forme de petit nuage blanc dont la signification appartient à la seule Jade Lagardère.

On ne va pas se mentir, nous sommes inquiets. Comment tenir la promesse de cette série « Que sont-il devenus ? » ? Nous avions laissé Jade (oui, on l’appelle par son prénom, voire par son surnom, « Jadou ») en plein tumulte, fin juillet (lire l’épisode 7, « No woman, Nono cry »). Répondant à un fan qui lui demandait si elle était célibataire (c’était lors d’une de ces séances de questions-réponses sur Instagram qu’elle affectionne et pendant lesquelles certains lui demandent, par exemple, ce qu’elle a en fond d’écran de son téléphone), Jade Lagardère a répondu « Oui ». Ah ¡madre de dios!, que n’avait-elle fait… Tempête médiatique de niveau 9, ouragan internautique, avalanche d’articles éplorés (dont celui des Jours qui ne voulaient pas y croire : « Quitte-t-on un homme qui vous offre une Mercedes ? », écrivions-nous avec cette vista qui caractérise les Albert-Londres), jusqu’à une dépêche de la très respectable Agence France Presse.