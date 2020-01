Dégelée royale pour Harry et Meghan

Foin de la guerre mondiale qui guette, foin des kangourous en feu, foin des violences policières et foin, surtout, de vos petites manifs mesquines pour protéger vos petites retraites venant clôturer vos petites vies minables. Foin de tout cela et foin aussi de ce patron milliardaire évadé, les vrais problèmes ne sont pas à Beyrouth, mais à Londres : Harry et Meghan ont fait une fugue. Ceux-là même qui ouvraient la série La cause du people avec leurs épousailles en 2018, dans la plus pure tradition Windsor, landau d’Ascot pour tirer les mariés inclus (lire l’épisode 1, « Harry + Meghan = ❤️ »), mettent les bouts.

Et pensez-vous que ces petits keupons auraient demandé audience à la reine pour lui présenter leur requête sur parchemin posé sur un coussin de velours cramoisi ? Point. Crachat à la gueule de Mémé direct via Instagram. « Après de nombreux mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année, et de nous construire progressivement un nouveau rôle au sein de l’institution. Nous avons l’intention de renoncer à notre rôle de membres de premier plan de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir sans réserve sa majesté la reine. » Le plan : un mi-temps entre le Royaume-Uni et « l’Amérique du Nord », probablement le Canada, où Meghan a vécu du temps où elle jouait dans la série Suits et où le couple vient de faire un break de six semaines.