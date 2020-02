Terminus, tous les cheminots descendent du train

Virginie n’a pas organisé de pot de départ, « rien ». Tout juste a-t-elle expédié aux collègues « un mail avec [ses] coordonnées ». Après plus de vingt ans de maison, elle a voulu la rupture chirurgicale, sans regard par dessus l’épaule. Embauchée à la SNCF à 24 ans, « pour la Coupe du monde 1998 », Virginie est entrée comme agent d’accueil du futur RER E, le train de banlieue qui sillonne l’est de l’Île-de-France, avant d’occuper divers postes au sein de la filière commerciale. Un « petit apport financier », un héritage, l’a convaincue de démissionner. La quadragénaire veut « l’utiliser à bon escient » en ouvrant un gîte en Bretagne. Peu importe que le pari soit risqué. « Les enfants sont grands, souligne-t-elle. Mon conjoint, cheminot lui aussi, ne va pas démissionner tout de suite. Et s’il faut bosser deux mois chez Intermarché pour payer la chauffe, ça me va. » L’ex-agente préfère embrasser l’incertain plutôt que s’obstiner dans une entreprise où, estime-t-elle, « il n’y a plus d’échappatoire » pour elle.

En un an, les départs volontaires au sein de la SNCF ont augmenté de 34 %. Les raisons de cette hausse ne sont pas étrangères au malaise dont souffre l’entreprise

La SNCF a été témoin, en 2018, d’un niveau inégalé de démissions. Son dernier bilan social fait état de 1 025 départs volontaires de l’entreprise, contre 763 en 2017 et 614 en 2016. Certes, à l’échelle de 142 000 agents, ces adieux prématurés restent une goutte d’eau. Mais leur hausse inédite, de 34 % en un an, est beaucoup plus éloquente. Elle se perçoit aussi au niveau local. Sur le seul périmètre du TGV de l’axe est, les démissions, second motif de départ après les fins de carrière, ont été multipliées par plus de deux de 2017 à 2018.