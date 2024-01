T’as mangé un clone ?

Il était pas loin de 19 h 30 à la Fête de l’Humanité, ce 17 septembre 2023, quand Angèle a expliqué à son public : « Ce matin, je me suis dit : “Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ?” » Et elle s’est lancée dans une reprise de Saiyan, un tube rap de Gazo et Heuss l’Enfoiré pourtant bien loin de sa pop acide. La foule est devenue folle d’un coup, excitée par ce qui est devenu l’un des moments musicaux les plus marquants de l’année 2023 parce que cette reprise insouciante signait l’entrée du clonage vocal par intelligence artificielle dans la musique populaire en France.

Car, avant qu’Angèle ne se saisisse de ce Saiyan, c’est sa voix qu’a utilisée un certain Lnkhey sur YouTube pour lui faire reprendre la chanson et encaisser plus d’un million de vues en même pas deux mois. Et on est très loin d’un robot qui chante : c’est une vraie chanson d’Angèle, mais sans Angèle. La voix est précise, l’intonation est là, le souffle aussi. C’est le début d’une nouvelle révolution dans laquelle le monde de la musique commence à entrer à pas mesurés, comme on rentre dans un bain encore trop chaud. Parce qu’il y a certainement beaucoup à y gagner, mais aussi beaucoup d’erreurs à commettre avec le clonage vocal, qui laisse déjà entrevoir la possibilité pour les artistes de chanter en plusieurs langues mais aussi la renaissance de voix décédées pour les essorer même dans la mort.

Si l’on assiste à un bond soudain dans le clonage vocal, c’est parce que la technologie de séparation des pistes est désormais parfaitement au point

C’est ainsi que Warner Music, l’une des trois majors internationales du disque, a annoncé en novembre qu’un film d’animation sur la vie et la musique d’Édith Piaf sera narré par Piaf elle-même. Ou plutôt par son clone vocal, chargé de faire revenir la chanteuse morte en 1963, à 47 ans. Pour l’instant, il ne s’agit pas de recréer la voix chantée de la Môme, mais de se contenter de son parler du Paris populaire de l’entre-deux-guerres. « Dès le début de ce projet, raconte Julie Veille, la cofondatrice du studio parisien Seriously Happy qui en est à l’origine, on s’est dit : “Qui mieux qu’Édith Piaf pour raconter son histoire ?” On ne voulait pas que ce soit une comédienne, ou utiliser des interviews d’époque qui, de toute façon, ne sont pas assez nombreuses. C’est là que Warner Music nous a dit qu’ils travaillaient sur plusieurs techniques qui permettent de reproduire des voix. »

La reprise de « Saiyan » a la voix d’Angèle, son intonation et son souffle, mais ce n’est pas Angèle — Illustration Simon Lambert/Les Jours.